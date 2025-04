Amica.it - Affascinante ibrido tra stivaletto e décolletée, queste scarpe di tendenza conquistano per stile e originalità

La primavera è quella stagione in cui gli stivaletti sono una certezza ma lesono una necessita. Sembra ancora presto per lasciare da parte leche proteggono dal freddo ma la voglia di proiettarsi verso le belle giornate di sole si fa già sentire. Quello che ci vorrebbe in questi casi è una via di mezzo. La buona notizia è che esiste e sono gli stivaletti scollati. Di cosa di tratta? Di un paio di ankle boots a cui sono stati rifatti i connotati rendendo più pronunciata la scollatura tanto da farli assomigliare molto a dellema non da trasformarli in esse.In poche parole quella che potrebbe essere chiamata bootie pump è unperfetto per la stagione primaverile che mette d’accordo tutte e che può essere indossato in tante occasioni diverse.