Ilgiorno.it - Il piano per dare case ai lavoratori: "Recuperiamo 6mila alloggi sfitti"

Attraverso mutui ventennali per 12 milioni di euro all’anno si potrebbero "recuperare e ristrutturare in tempi brevi" circa seimila appartamenti di Aler e MMperché bisognosi di manutenzione, da destinare aiin lista per una casa popolare. "A Comune e Regione i 7500costano circa 30 milioni di euro all’anno di spese varie anche tenendoli vuoti – spiega il segretario generale della Cisl di Milano Giovanni Abimelech –. Visto che siamo in una situazione di emergenza, per rendere le procedure più semplici la partita andrebbe affidata ad un commissario nominato ad hoc. Chiediamo di aprire un confronto". Una proposta avanzata ieri al termine del congresso territoriale del sindacato, tra gli ospiti anche il nuovo assessore comunale alla Casa Fabio Bottero, che si è concluso con la conferma di Abimelech.