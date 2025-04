Ilgiorno.it - Una Marcia della pace “a staffetta“

Leggi su Ilgiorno.it

Unache durerà tutto l’anno per mettere al centro dialogo e solidarietà. E per coltivare valori di fratellanza sul territorio. Sette amministrazioni – Trezzo, Vaprio, Pozzo, Basiano, Masate, Grezzago e Trezzano Rosa – hanno unito le forze per organizzare un’inedita maratona che prenderà il via sabato e si concluderà il 23 novembre. Prima tappa, Vaprio. "Nasce tutto dalla collaborazione", hanno spiegato i sindaci riuniti al castello di Trezzo per presentare l’iniziativa. "Sarà anche un’opportunità per valorizzare il territorio scoprendone ricchezze storiche, culturali e paesaggistiche". Ogni città ospiterà un appuntamento e ogni giornata avrà un tema, lasi terrà alla fine di una serie di eventi in programma ogni volta e si concluderà nel Comune successivo, "un passaggio di testimone vero e proprio", sottolineano le amministrazioni.