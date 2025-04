Lanazione.it - Scudo Verde Firenze: come ottenere le deroghe per l'accesso alla ZTL

Leggi su Lanazione.it

Il posto giusto perleallo? Il portale online Sas, raggiungibile al sito www.servizistrada.it Ma la discriminante è l’obbligo o meno di registrazione della targa. SENZA OBBLIGO DI REGISTRAZIONE Il disciplinare dellospecifica che "sono esclusi dai divieti i veicoli di proprietà o in uso esclusivo alle Forze Armate, alle Forze di Polizia,Polizia Locale,Croce Rossa Italiana, ai Vigili del Fuoco, alle Organizzazioni riconosciute operanti in materia di Protezione Civile, se riconoscibili dtarga speciale, in quanto direttamente riconoscibili tramite i dispositivi automatici di rilevazione degli accessi". CON OBBLIGO DI REGISTRAZIONE Solo se la targa speciale non è riconoscibile vige l’obbligo di registrazione sul portale per i mezzi delle Forze Armate, di Polizia, Croce Rossa, Asl, ospedali, Vigili del Fuoco e Protezione Civile.