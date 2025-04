Ilgiorno.it - Tornano gli incontri con le forze armate

Si chiama “Abbiategrasso incontra le” e si concretizza in una tre giorni die prove, ambientate nello Spazio Fiera dal 10 al 13 aprile, che hanno l’obiettivo di far conoscere al pubblico ledell’ordine, lee le associazioni d’arma, anche in ottica di orientamento professionale. Per il secondo anno consecutivo il Comune ha deciso di dare corso alla manifestazione: "Sia lo scorso anno, sia in occasione di recenti appuntamenti istituzionali che hanno avuto come protagoniste le scuole e le associazioni d’arma, è emerso il desiderio da parte dei ragazzi di conoscere più da vicino il percorso formativo necessario per entrare a far parte di un corpo militare – sottolinea l’assessore all’Istruzione Marina Baietta -. Sentire dalla viva voce dei militari le motivazioni legate alla loro scelta, i sacrifici sostenuti e la ricchezza ricevuta in termini di soddisfazioni personali e legami istaurati, anche al di fuori dei confini italiani, ha sicuramente un effetto incredibile sugli studenti".