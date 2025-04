Bergamonews.it - Notorious Cinemas riapre il multisala di Curno, l’Ad Stratta: “Da lunedì via ai lavori, assumeremo 30 persone”

. Come ogni trattativa importante che si rispetti, la stretta di mano e la firma nero su bianco sono arrivate a tarda sera: alle 23.30 di31 marzoe la Multiplex 1 S.r.l., proprietaria dell’immobile, hanno trovato l’intesa definitiva per il cinemadi, diventato così l’ottava struttura gestita dalla società specializzata nella gestione di sale cinematografiche.Un’operazione tanto complessa quanto rapida quella portata avanti dall’amministratore delegato Andrea, che in poco più di due mesi ha dato nuova vita all’ormai ex Uci, chiuso dallo scorso 19 gennaio., un’intesa che vi porta per la prima volta a Bergamo. Una grandissima soddisfazione, siamo molto contenti soprattutto perchéè unacon una storia importante alle spalle, essendo stata tra le prime ad aprire sul territorio italiano ormai 25 anni fa.