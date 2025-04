Ilgiorno.it - Kissin, l’antidivo leggenda del piano: "Mai partecipato a un concorso..."

Ogni suo concerto è un evento indimenticabile. Evgenydomani sarà a Milano per la Società dei Concerti in Sala Verdi del Conservatorio alle 20,45. In programma “Partita II in do minore BWV 826” di Bach; “Notturno in do diesis minore op. 27 n. 1”; “Notturno in la bemolle maggiore op. 32 n. 2” e “Scherzo n. 4 in mi maggiore op. 54” di Chopin; “Sonata n. 2 in si minore op. 61” e due “Preludi e Fuga dall’op. 87: n.15 in re bemolle maggiore e n. 24 in re minore” di Shostakovich. È un antidivo dolce e gentile, nato a Mosca e residente a Praga: "Fin da piccolo ho la gioia di suonare per il pubblico, non solo per me stesso. Amo entrare in sintonia, creare qualcosa di speciale con ogni spettatore, ricambiato". Maestro, come si prepara? "Qui so di avere un pubblico attento e fedele. Quando si affronta la sala da concerto bisogna calarsi nel sentimento di ciò che si va a suonare, cercando di penetrare lo stato d’animo di chi ha composto quel lavoro".