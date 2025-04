Bergamonews.it - Coltelli a scuola, la procuratrice dei minori: “Fenomeno in crescita, c’è troppa esaltazione dell’aggressività”

Un quattordicenne e un quindicenne di Bergamo, denunciati dalla Polizia di Stato perché lunedì 31 marzo si sono presentati davanti acon due. L’obiettivo era un ragazzo ancora più piccolo, frequentante lamedia Camozzi di via Pinetti, ‘reo’ di avere denunciato un piccolo giro di fumo tra alunni.Dalle minacce via chat stavano passando alle minacce fisiche, reali. Quella che aveva l’aria di essere una spedizione punitiva, però, è stata bloccata sul nascere dal ‘fiuto’ di un genitore. Al corrente della situazione di tensione che si era creata, quando ha visto due giovanissimi fare nervosamente avanti e indietro davanti all’ingresso dellanon ci ha pensato due volte. Ha avvisato la dirigente scolastica parlando di presenze “sospette”. A sua volta, la preside ha avvisato la polizia che ha identificato in breve tempo i due