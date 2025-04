Ilveggente.it - Pronostico Liverpool-Everton: il derby ha già un padrone

Leggi su Ilveggente.it

è una partita della trentesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì alle 20:45: diretta tv, probabili formazioni,.Una partita ufficiale ilnon la gioca dallo scorso 16 marzo. Finale di Coppa di Lega, persa, contro il Newcastle. E diversi giorni dopo i Reds di Arne Slot tornano in campo in un altro match sentito, difficile: ildella città contro l’: ilha già un(Lapresse) – Ilveggente.itOrmai è conto alla rovescia, comunque, per i padroni di casa che hanno le mani sulla Premier League da diverso tempo. Una vittoria, mercoledì sera, permetterebbe di diminuire quello che è il tempo di attesa. E sappiamo benissimo che riprendere, dopo anche l’eliminazione dalla Champions League, con una vittoria, è di fondamentale importanza per la capolista.