Bergamonews.it - Migrazioni in Consiglio Comunale: Di Cintio in Azione e Carrara e Rovetta nella start up della Lega

Bergamo. Movimenti in corso in. E non solo. Il popolo degli eletti e dei non eletti si muove e c’è chi lo fa più velocemente e chi con un passo più felpato. Una migrche certo molto dipende dalla meta, come è ovvio che sia. E che in questo caso vede protagonisti due consiglieri comunali, attualmente in carica, Cesare di, recentemente fuoriuscito dalla Lista Pezzotta e oggi indipendente, e Alessandro, ex segretario cittadino e in quota alla. Insieme a loro, a completare il terzetto, Stefano, ex Carroccio e primo dei non elettitornata elettorale di giugno scorso. Mentre quest’ultimo, fuori dalle logiche politiche praticamente da dieci mesi, è il direttore generale del Volley Bergamo, mentre Disono tornati agli alboricronaca, nelle ultime settimane, chi per un motivo e chi per un altro.