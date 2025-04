Laverita.info - Dizionario Testardo | Realpolitik: il ritorno sa di vendetta

La, messa sotto il tappeto negli anni della grande illusione liberale e globalista, è tornata con le sue durezze, o forse non se n'era mai andata. Viviamo un mondo di guerre, riarmo, deterrenza, materie prime da trovare, filiere da difendere, do ut des sfacciati. Un mondo sporco, dove il realista sguazza. Con il professor Lorenzo Castellani, questa puntata indaga l'origine del termine "", spiegando la lezione di questa categoria per l'attualità internazionale e per il nostro Paese.Ospite della puntata: Lorenzo Castellani, professore di Storia delle istituzioni politiche Università LuissColonna sonora: Bob Dylan - Politcal world, Album "Oh, Mercy" (1989)Bibliografia, testi e riferimenti citatiWalter Lippman, La politica estera degli Stati Uniti, Standerini 1946Friedrich Meinecke, Cosmopolitismo e Stato nazionale, La Nuova Italia 1975Hans Morgenthau, Il concetto del politico, Rubbettino 2009Heinrich von Trietschke, Deutsche Lebensbilder, Lettel Books 2024August Ludwig von Rochau, Grundsätze der, Forgotten Book 2018