Jovanotti | Questo è il mio concerto più bello

"Arrivo sempre a fine show che sono da buttare e il giorno dopo mi devono rimontare, ma il pubblico diventa pazzo e io con lui, cosa che mi rende felicissimo perchéè il mio più bel" diceparlando della risposta ’kolossal’ aPalaJova 2025 in arrivo il 3, 5 e 6 aprile nel ventre in deliquio dell’Unipol Arena. Kolossal come il tour, 54 concerti in 8 città e 7 palazzi dello sport (più l’arena di Verona) all’insegna del tutto esaurito, o quasi, con 5 canzoni dell’ultimo album ’Il corpo umano vol. 1’ e 32 hit, ma anche una produzione dominata da un grande schermo e dieci bulbi luminosi che si muovono sopra le teste del pubblico trasformandosi in abbacinanti fiori tropicali hi-tech. L’elemento floreale è presente pure nei versi della poesia di Mariangela Gualtieri ’Senza polvere senza peso’ ("Che cosa sono i fiori? Non senti in loro come una vittoria? La forza di chi torna da un altro mondo e canta la visione") mostrati sul fondo durante lo spettacolo.