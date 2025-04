Lanazione.it - Autismo, Stella Maris: "Venti diagnosi ogni settimana"

ladi Pisa diagnostica un disturbo dello spettro autistico mediamente a 20 bambini, per un totale di circa 900 l’anno. Un numero elevatissimo che può trovare una forma di contrasto grazie alla prevenzione, ossia alla possibilità di intercettare quei segni di rischio e mettere dunque in atto strategie abilitative precoci. E in questo campo Pisa non si fa trovare impreparata perché, spiega il responsabile del dipartimento di neuroscienze dell’età evolutiva Andrea Guzzetta: "Siamo al lavoro, primi in Italia, su due progetti nazionali chiamati ‘Firrst’ e ‘Protect-A’ finanziati rispettivamente con 1.040.000 e 200.000 euro per riconoscere i segni precoci dell’e prenderli in tempo". Professore, si può quindi prevenire l’? "È ciò che speriamo. In quest’ottica si pongono i due progetti appena partiti sui quali riponiamo grandi speranze".