Il dialogo difficile sulla tregua. Mosca frena: "Servono altri sforzi"

prende tempo, coltiva le sue relazioni diplomatiche e in Ucraina continua a fare quello che vuole, come se le tanto sbandierate riunioni con gli americani non ci siano mai state. Una situazione che inizia a irritare Washington, che non vuole passare per ostaggio dei russi e che ha fretta di chiudere la partita per evitare che la Cina riconquisti terreno nelle relazioni con il Cremlino.LA TEMPOREGGIATRICE Ieri il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, è tornato a ribadire che il presidente Putin ‘sta prendendo molto sul serio’ le proposte di Washington. Peccato che non vadano bene. In particolare, il viceministro, Serghei Ryabkov, ha detto chenon ha sentito da Trump ‘segnali a Kiev per porre fine alla guerra’. "Ciò che abbiamo – ha aggiunto – è un tentativo di trovare una sorta di schema che consentirebbe di ottenere unacome la immaginano gli americani".