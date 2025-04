Ilrestodelcarlino.it - Nuovi fondi per la palestra tempio della lotta

A Faenza si continuerà are: la Regione Emilia Romagna ha infatti destinato allaLucchesi,italianogreco-romana, un finanziamento da 550mila euro proveniente dalle donazioni a firma di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil. Si tratta di uno dei quattro progetti verso cui la Regione ha deciso di indirizzare idi quel blocco di donazioni, insieme ad altri tre canali rivolti invece a realtà con sede a Budrio, Pianoro e Tredozio (nel comune appenninico saranno utilizzati per la locale casa di riposo). Il finanziamento verrà destinato soprattutto per l’acquisto di nuove attrezzature, spiegano da Palazzo Manfredi (il Comune è proprietario), particolarmente costose in virtùspecializzazione delle discipline praticamente qui dentro, a partire appunto dalla grecoromana per arrivare allalibera e al judo.