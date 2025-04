Ilgiorno.it - Frecciarossa deragliato: "È stato un errore umano"

Nuova udienza, ieri in tribunale a Lodi, del processo per il deragliamento delavvenuto il 6 febbraio di 5 anni fa all’altezza di Livraga e che ha cinque imputati (un dirigente di Rfi e quattro tra manager, tecnici e operai di Alstom Ferroviaria accusati di disastro ferroviario colposo e duplice omicidio colposo). Nell’incidente persero la vita i due macchinisti, Giuseppe Cicciù e Mario Di Cuonzo, e rimasero ferite 31 persone, nessuno in modo grave. Le indagini della Procura di Lodi avevano già evidenziato come causa un problema tecnico legato ad un attuatore difettoso del deviatoio 5, installato durante i lavori di manutenzione notturni poche ore prima del deragliamento. Ieri mattina, èascoltato in tribunale, un ingegnere dipendente di Alstom, la società che aveva fornito a Rfi il deviatoio difettoso.