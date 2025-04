La povertà spaventa sempre di più Il 69% ha Isee sotto i 6mila euro

Lanazione.it - La povertà spaventa sempre di più. Il 6,9% ha Isee sotto i 6mila euro

Nel nord ovest della Toscana il 6,9 per cento delle famiglie ha unal didei. I dati, raccolti dall’Osservatorio sociale regionale, si basano sulle Dichiarazioni sostitutive uniche presentate nel 2023 per poter accedere ai servizi socio-sanitari. Una percentuale al di sopra della media toscana - pari al 6,4 per cento - che, seppur in calo rispetto agli anni precedenti, vede la Piana di Lucca tra le zone in cui l’allarme per il disagio economico rimane più alto. Motivo questo per cui oggi alle 18 nella Chiesina dell’Alba in via San Nicolao l’ottavo Rapporto sullee l’inclusione sociale in Toscana sarà al centro del primo appuntamento di ‘Pensare collettivo. Per un domani più equo’ il ciclo di incontri sulle politiche sociali organizzato dal Partito dem*ocratico di Lucca.