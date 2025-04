Lanazione.it - Strangolato in casa: "Non sono stata io", la figlia si difende

"Non ho ucciso mio padre". Così Scilla Bertini, 43 anni, in carcere da domenica scorsa a Capenne con l’accusa di averil papà, Claudio, 75 anni, nell’appartamento di via Emilia in cui vivevano. Nell’udienza di convalida dell’arresto la 43enne si è avvalsa della facoltà di non rispondere mentre il giudice di è riservato la decisione, attesa nelle prossime ore. L’avvocato difensore Marusca Margutti ha chiesto l’applicazione di misure alternative alla detenzione e ieri prima dell’udienza, per la prima volta, ha incontrato la donna, che respinge fermamente le accuse. "Ho visto una persona estremamentre tranquilla – commenta il legale –, né disorientata, né timorosa come invece mi aspettavo. Ha messo in mostra un carattere forte, proclamando la sua innocenza". E’ solo il primo round giudiziario, quello di ieri, di un procedimento lungo e complesso il cui inizio è di fatto datato 14 marzo scorso quando la donna chiamò il medico curante "perché papà è morto nella notte", ma quello stesso medico avvisò i carabinieri perché la salma era orma mummificata e il decesso risaliva a diversi giorni prima.