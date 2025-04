Lanazione.it - Botte e minacce di morte. Incubo per la ex fidanzata. Il giovane è ai domiciliari

Il divieto di avvicinamento imposto dal tribunale, evidentemente, non è stato sufficiente. Visto che, secondo quanto accertato dalla polizia, se in un primo momento ilfolignate, arrestato dagli agenti del commissariato di Foligno su disposizione del Gip di Spoleto, aveva rispettato le prescrizioni, successivamente avrebbe violato il divieto più volte. Provvedimento che gli impediva di avvicinare e di contattare in qualsiasi maniera la exche, al contrario, sarebbe tornato anche a minacciare. A quel punto, al presunta vittima, senza attendere ulteriormente, si è rivolta alla polizia per segnalare come i comportamenti del ragazzo fossero tornati a farsi allarmanti, nonostante non avrebbero dovuto più avere contatti tra loro. Immediatamente sono scattate le indagini della polizia che hanno portato la Procura ha chiedere che la misura cautelare fosse aggravata di fronte alla sua inefficacia.