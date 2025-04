Ilrestodelcarlino.it - "Arte al Centro", film dedicati ai grandi artisti: è la volta di Frida Kahlo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ultimi due appuntamenti ad Arcevia all’insegna della divulgazione storico-ca, nell’ambito della rassegna ‘al’ organizzata al Museo archeologico nazionale e nella Biblioteca comunale ‘Angelo Rocca’. Domani pomeriggio (ore 16.30) il museo ospita la serie di proiezioni cinematografiche dedicata all’e ai. Statocca a, Giovedì 10, sempre alle ore 16.30, in biblioteca è prevista la lettura animata ‘Storie a colori’, attività per famiglie. In entrambi i casi l’ingresso è di 3 euro (ridotto dai 18 ai 25 anni 2 euro; gratuito fino a18 anni).