Stadio lancio di oggetti Il sindaco | Brutti gesti

PONSACCO "Il dissenso e il disaccordo può essere espresso ma sempre in maniera civile, incontrerò presto i tifosi del Ponsacco che mi hanno chiesto un confronto". Vuol riportare la calma tra i tifosi dell’Fc Ponsacco e la stessa società calcistica locale ilGabriele Gasperini, informato dei fatti accaduti domenica scorsa allodi viale della Rimembranza. La partita tra l’Fc Ponsacco e il Montenero di Prima categoria è stata sospesa nel secondo tempo dopo che i tifosi locali avevano iniziato a lanciare in campo, danneggiando anche lodi casa recentemente ristrutturato. Una situazione che ha costretto l’arbitro dell’incontro a mandare le squadre negli spogliatoi prima del fischio finale ricorrendo anche alla chiamata ai carabinieri. "questi che come amministrazione stigmatizziamo – sottolinea il primo cittadino di Ponsacco, Gabriele Gasperini – si può essere d’accordo o meno con la squadra e la società ma non si può arrivare a compiere questi