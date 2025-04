Ilgiorno.it - Una girandola di fraintendimenti con “Ti amo o qualcosa del genere“

Finale di stagione venerdì alle 21 al teatro La Campanella di piazza Anselmo IV: in scena “Ti amo odel“, commedia sui rapporti di coppia scritta e diretta da Diego Ruiz, un’appassionante e ironica ricerca sulla qualità dei rapporti di coppia, analizzata attraverso la lente spietata dell’amicizia. E questo perché un amico, alle volte, più o meno involontariamente, può mettere i bastoni tra le ruote alla storia d’amore dell’altro. Se poi il migliore amico in realtà è un’amica, il pericolo è dietro l’angolo. I quattro protagonisti, interpretati da Tiziana Foschi, Milena Miconi, Samuel Peron e Diego Ruiz, daranno vita a unadi equivoci e diimpossibili creando un groviglio inestricabile di bugie e mezze verità. Biglietti online: intero 16 euro, ridotto 13 euro, under 18 6 euro.