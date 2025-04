Ilrestodelcarlino.it - Tradito dal navigatore: Tir bloccato e traffico in tilt

inieri mattina in via Battisti, per colpa di un grosso camion che ha paralizzato la viabilità nella zona di Porta San Filippo, a Recanati. Secondo quanto ricostruito, il conducente del mezzo pesante, seguendo le indicazioni del, ha imboccato via Monte Conero, ignorando il divieto di transito per camion chiaramente segnalato. Dopo aver superato la rotatoria del Crocefisso nei pressi di Villa Colloredo, il camion ha proseguito fino a Porta San Filippo, dove ha provato a svoltare a sinistra in via Castelfidardo, strada con una curva stretta e poco agibile. Ci è voluto l’intervento di una ditta specializzata per poter far uscire il grosso mezzo da quella scomoda posizione e rimetterlo in strada. Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per favorire l’unico percorso possibile per uscire da quell’impasse, non potendo neanche scendere per l’ex via Campo Sportivo, oggi intitolata ad Emanuela Loi: quindi gli hanno fatto percorrere un ampio tratto di strada contro mano sino a Porta Marina e da lì se ne è andato per via Dalmazia.