Lo licenziano e lui intenta la causa. Il giudice: "Faceva le gare di Mtb"

Da 24 anni lavorava in un’azienda. Diventando anche responsabile di un settore. Ma nel 2023 fu licenziato. Già dal 2012 in realtà i rapporti con la società avevano iniziato a incrinarsi, per colpa di una serie di lunghe assenze: "Ho problemi al cuore, mi devo operare", aveva detto. Ma alla fine la dirigenza ha scoperto che partecipava aciclistiche non agonistiche di mountain bike in tutta Italia. I suoi capi, infatti, si erano insospettiti proprio per le sue troppe assenze, e soprattutto per le varie giustificazioni. Tutto è stato svelato durante il processo in tribunale a Grosseto: i sospetti dell’azienda si sono rivelati più che fondati. L’uomo aveva infatti impugnato il licenziamento, chiedendo di essere reintegrato. Aveva chiesto anche l’indennizzo e 50mila euro di danni per mobbing.