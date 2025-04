Ilrestodelcarlino.it - Banca Centro Emilia inaugura la filiale

Sabato alle 10.30, in piazzetta O. Marchesi a Copparo, saràta la nuovadi. Attesi per la cerimonia i vertici dicon il presidente Giuseppe Accorsi, il vicepresidente Nicola Fabbri, il direttore generale Giovanni Govoni che presenteranno i nuovi locali dell’agenzia. Porterà i saluti istituzionali il sindaco Fabrizio Pagnoni, mentre don Daniele Panzeri impartirà una benedizione che segnerà ufficialmente l’apertura della. "si distingue per la sua scelta di andare controcorrente rispetto alle tendenze attuali del settorerio. Mentre molte banche riducono la loro presenza sul territorio o chiudono filiali, noi abbiamo deciso di investire nell’apertura di nuove sedi, mantenendo gli sportelli aperti anche nel pomeriggio per garantire un servizio continuo accessibile a tutti che ponga alil dialogo continuo e la consulenza personalizzata" - sottolinea Giovanni Govoni.