Le Pen "Atomica contro di me"

di Giovanni SerafiniPARIGIAccusa il "sistema", che le impedisce di correre per l’Eliseo. Denuncia "l’ingerenza" dei magistrati. Dice: "Hanno sganciatodi me l’arma nucleare perché hanno paura, perché sanno che vinceremo. Ma noi non ci sottometteremo". Se lunedì mattina sembrava un pugile suonato davanti ai giudici del Tribunale di Parigi, il giorno dopo Marine Le Pen è una leonessa che ruggisce in Assemblea Nazionale davanti ai deputati e ai giornalisti. Ripete di non accettare una sentenza "ingiusta". Annuncia ricorso alla Corte europea dei diritti umani. Ribadisce di essere "innocente". Forte di un ascolto eccezionale (8 milioni di persone incollate per assistere al suo intervento serale in tv), annuncia una battaglia mediatica "per difendere i francesi che hanno il diritto di votare per chi vogliono".