Ilrestodelcarlino.it - Al via il progetto per bambini ’Nati per disegnare’

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dopo l’annullamento, causa maltempo, della data del 15 marzo, l’appuntamento con il primo incontro dal titolo ‘La magia delle porte’ delperper bimbi dai 24 ai 36 mesi è stato riprogrammato per sabato dalle 10.30 alle 12.30, presso la Pediatria di Comunità, in via Colombo 11, scala C, piano 1. Ilè realizzato grazie alla collaborazione tra la u.o. Salute Donna Infanzia – settore Pediatria di Comunità con l’architetto Marcello Balzani dell’Università di Ferrara.