Ecodibergamo.it - Toloi, situazione monitorata giorno per giorno. Kossounou e Posch, nel mirino c’è Pasqua

ATALANTA. Gli infortunati in difesa: il brasiliano potrebbe recuperare per la Lazio (domenica 6 alle 18 al Gewiss Stadium), l’ivoriano e l’austriaco per il match di San Siro contro il Milan di domenica 20.