Lanazione.it - Se la città non va a canestro. In 100 stipati ad assistere al derby

Leggi su Lanazione.it

Il basket è una disciplina in pieno decollo a Prato e la palestra Toscanini non è sufficiente per accogliere tutto ciò che esprime questo movimento. Per coloro che vivono il mondo della pallacittadina questa non è certo una novità, ma le polemiche che sono state sollevate daldi serie C fra Dragons e Union, al quale hanno potutopoco più di un centinaio di spettatori, hanno riportato alla ribalta questo tema. Anche perché in contemporanea ad allarmare gli amanti del basket pratese sono arrivare anche le voci di un possibile slittamento nella consegna della palestra di San Paolo, che dovrebbe sostituire le Toscanini, dall’inizio del prossimo anno agonistico a quello successivo. "Intanto, per quanto questo ultimo aspetto – spiega il presidente dei Dragons Fabio Amerighi – attendiamo che ci vengano fornite delle notizie ufficiali.