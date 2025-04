Ilgiorno.it - Veleni nella roggia Pallavicina. Trovata la ditta responsabile

l’origine dell’inquinamento. Ha un nome l’azienda che ha riempito dila, che passa da Offanengo, Izano e Madignano per arrivare fino a Ripalta Arpina, uccidendo lungo tutto il percorso centinaia di pesci. Non si tratterebbe però di un atto voluto, ma di un malfunzionamento dell’impianto di scarico. Le Guardie ecologiche del Serio, gli uomini della Fipsas, gli agenti della Polizia locale intercomunale di Offanengo sono riusciti a trovare da dove è partito l’inquinamento e hanno avvertito i carabinieri del Corpo forestale. Sembra che il macello abbia come sempre conferito le acque del lavaggio delle sue cisterne nel sistema di fognature che porta queste acque al depuratore di Crema. Pare però che la fognatura, forse perché troppo piena, anziché scaricare verso il depuratore abbia invaso la, andando a inquinare il corso d’acqua.