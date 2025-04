Lanazione.it - Lavori in corso. Palazzetto di San Paolo serve più di un anno. Piscina Iolo: una corsa

C’è finalmente una buona notizia per quel che riguarda la nuovadi. E anche dal fronte della Colzi – Martini, per quanto interessata da un intervento decisamente meno impegnativo rispetto a quello previsto per lo "Stadio dell’Acqua, arrivano riscontri positivi. La nota dolente resta quella che riguarda ildello sport di San, per il quale le tempistiche si stdilatando. E su queste basi, non sarà consegnata prima del terzo trimestre del prossimo. E’ il punto sull’impiantistica sportiva, stando a quanto fatto sapere dall’amministrazione comunale. Cominciamo da una delle operazioni più attese, stando allo striscione esposto dalle ginnaste dell’Arcobaleno lo ssettembre durante la sfilata delle società sportive con cui chiedevano conto della nuova palestra.