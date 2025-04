Ilrestodelcarlino.it - Barbara Siboni (Ronco): "Tra le priorità il ’Lido’, la viabilità e le aree verdi"

Con 242 preferenze, non soloè stata la più votata per il quartiere, ma in tutti i 21 quartieri della città è anche la seconda più votata in assoluto dopo Stefano Valmori ai Romiti. Impiegata al Campus universitario di Forlì, è nata e cresciuta alera la prima volta che si candidava per il quartiere? "Vivo qui da 58 anni, conosco bene i posti, ma questa è stata la prima volta per me". Perché ha deciso di mettersi in gioco? "Reputo che sia senso civico quello di proporsi per il proprio quartiere, anche perché, come dicevo, sono sempre stata qui. Mi è capitato di andare alla riunione che l’amministrazione ha fatto per il progetto delLido. Lì ho potuto toccare con mano anche le criticità che riguardano il nostro quartiere. Siamo sempre pronti a lamentarci per le cose che non vanno, ma mai a metterci in prima persona per cercare di risolverle o anche solo per provare a ragionarci sopra.