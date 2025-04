Ilrestodelcarlino.it - Contro le isole di calore. Alberi, arredi e fontane. Idee sulla città del futuro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Quattordici gruppi di lavoro, per un totale di 95 persone coinvolte, che hanno permesso di mappare, studiare e ripensare 12 spazi pubblici per contrastare le ondate di caldo attraverso, per esempio, piantumazioni di nuovie installazione diurbani e. La Giunta ha incontrato ieri in Comune i partecipanti alle passeggiate esplorative e ai laboratori sullo spazio pubblico realizzati nell’ambito di Cool noons, un progetto europeo Interreg-Med che ha l’obiettivo di promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici nelle aree urbane del Mediterraneo. Imola èpilota di Cool noons per l’Italia attraverso il Circondario, conmetropolitana di Bologna e IF Imola-Faenza, insieme a Dubrovnik in Croazia, Lisbona in Portogallo, Marsiglia in Francia e Budva in Montenegro.