Lugo, svincolo chiuso fino al 30 giugno

al prossimo 30, a meno di ulteriori proroghe, lodidell’autostrada per chi proviene da Ravenna, rimarrà. A darne comunicazione, sottolineando il proprio "rammarico", è stata la sindaca della città Elena Zannoni. "A margine di una call avvenuta in febbraio scorso - ricorda la sindaca - avevo espressamente chiesto conferma della riapertura al 30 marzo, dopo che già questa era la scadenza prorogata rispetto a novembre. Non è nostro uso contestare lavori di miglioria o interventi utili alla sicurezza delle persone, ma chiediamo di essere aggiornati da Autostrade sulle problematiche che portano questi ritardi, sul cronoprogramma dei lavori e avere una data certa di riapertura, possibilmente precedente al termine del 30, per non sommare il disagio che i cittadini e le imprese del territorio stanno già subendo da mesi, con quello causato dall’approssimarsi della stagione estiva e del traffico locale di collegamento al litorale".