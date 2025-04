Ilgiorno.it - "Scacco alla pace, straordinaria attualità". All’autore Maurizio Serra il Premio Arbasino

VOGHERA (Pavia)Va allo scrittore e diplomatico(nella foto), unico italiano eletto nella cerchia degli Immortels dell’Académie Française, la seconda edizione delLetterario, istituito dall’Amministrazione comunale di Voghera quale riconoscimento a una personalità della cultura italiana che, attraverso i suoi libri e l’opera, possa essere accostata al grande scrittore Alberto. A cinque anni esatti dsua scomparsa il– come si legge nelle motivazioni – viene conferito a"per la sua vasta attività letteraria – che include pubblicazioni monografiche dedicate a Curzio Malaparte (Prix Gouncort Biografia 2011), Italo Svevo e Gabriele D’annunzio (Prix Chateaubriand 2018, Prix de l’Académie des Littératures 2019) – e in particolare per l’ultimo saggio