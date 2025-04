Ilrestodelcarlino.it - "Per l’hospice di Spezzano consegna nei tempi previsti"

Il ritardo sull’affidamento dell’appalto e sull’avvio dei lavori, che cominceranno solo tra un paio di mesi, non impatteranno sulla data di ultimazione degli stessi, edi, destinato a servire tutta l’area sud della provincia di Modena, quindi il distretto ceramico e non solo, verràto secondo i termini, ovvero nel 2027. Queste, in sintesi, la rassicurazioni che l’assessore regionale alla Sanità Massimo Fabi ha opposto all’interrogazione proposta da Fratelli d’Italia. Teatro della discussione la commissione Politiche per la salute e politiche sociali, presieduta da Gian Carlo Muzzarelli: a proporla Ferdinando Pulitanò e Annalisa Arletti, che hanno chiesto chiarimenti all’assessore. "Il Comune di Fiorano Modenese, in collaborazione con l’Ausl di Modena, ha avviato l’iter urbanistico per la realizzazione di un nuovo hospice, inserito in un più ampio progetto urbanistico destinato all’area di", da detto il primo, ricordando come "il primo termine dichiarato è già stato disatteso e l’affidamento è stato a dicembre, con sei mesi di ritardo".