Bivacco notturno al bar Camelia. Arredi distrutti e sporcizia ovunque

Vandali lasciano il segno al bar, nel fine settimana sfasciano tavoli e sedie e seminanonel patio del locale di via Zavatti. La zona è quella del quartiere sud di Civitanova, il bar pasticceria si trova nel complesso del supermercato Conad e la notte, con tutte le attività commerciali e gli uffici chiusi, c’è chi si comporta come se quella fosse terra di nessuno e si diverte a buttare tutto quello che trova sottosopra, a vandalizzare le attrezzature e a bivaccare sotto al gazebo, lasciando poi in terra bottiglie e bicchieri, utilizzati per le bevute. Anche complici gli effetti dell’alcol, ignoti l’altra notte si sono radunati all’esterno del bar e hanno provocato diversi danni, rompendo qualche tavolo e qualche sedia, e quando se ne sono andati hanno pure dimenticato un casco.