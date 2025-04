Quotidiano.net - La reazione di Meloni: "Chi vuole la democrazia di sicuro non gioisce"

Salvo improbabili acrobazie, Salvini non ci sarà, ma solo per comprovata causa di forza maggiore: è impegnato nel congresso del suo partito, altrimenti sarebbe corso a Parigi domenica per partecipare alla manifestazione di sostegno a Marine Le Pen fissata per le 15. Non ci saranno nemmeno Giorgiae Antonio Tajani e del resto non se ne stupirà nessuno. Un tantinello più stupefacente è che i due alleati non si facciano vedere nemmeno alle assise della Lega. Anche se – dopo essersi accorta dell’effetto che l’assenza avrebbe avuto – la premier starebbe ragionando su un collegamento o un video. È vero, almeno sinora, che quando si vota in Parlamento il centrodestra è graniticamente unito. In tutte le altre occasioni va sempre più per conto suo. E se c’è una cartina di tornasole che lo attesta, è proprio il caso Le Pen.