Ilgiorno.it - Gessate: rivive Villa Daccò. Cantieri, via al primo lotto

Riqualificazione di, presto al via il: in vista il rifacimento del parco, la manutenzione di sentieri e arredi, e un nuovo ingresso "protetto" per i ragazzi delle scuole all’area giochi. Per il2 e la futura nuova piazza frae chiesa, punta di diamante dell’intero percorso, occorrerà aspettare il declassamento della strada oggi provinciale che attraversa il paese. E dunque il completamento delle nuove tangenziali. "Una tempistica cui siamo vincolati - così l’amministrazione comunale. In consiglio, le critiche della minoranza di centrodestra: "Sulla piazza che isi attendono da anni nessuna certezza di tempi e risorse. E l’Amministrazione brancola nella nebbia di promesse elettorali che non riesce a mantenere". La riqualificazione dell’area della, dimora antica circondata da un enorme parco nel centro storico, uno dei punti forti di tutti i programmi elettorali alle ultime elezioni.