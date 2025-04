Ilrestodelcarlino.it - Maltempo e casse di espansione: stop allagamenti

Ledidei fossi Cannettacci e San Sebastiano – ripristinate in seguito alla calamità del 19 settembre 2024 – "sono entrate in funzione regolarmente tutelando la zona industriale, l’abitato di Castelferretti e la zona intorno all’aeroporto". Lo spiega il Consorzio di Bonifica, dopo il sabato di allerta vissuto nella frazione falconarese. Conseguenza delle copiose piogge che hanno ingrossato i corsi d’acqua minori e portato gli Enti a interventi e monitoraggi dei fossi, dopo l’apertura del Centro operativo comunale (Coc). Oltre all’amministrazione e alla Protezione civile regionale, anche i tecnici del Consorzio hanno attenzionato i fossi, sia per valutare il funzionamento dei lavori fatti, sia per testare la tenuta dell’intero sistema di mitigazione del rischio progettato per l’area di Falconara.