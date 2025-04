Ilgiorno.it - Lavori terminati. Festa nella sede degli anziani

A Sondalo un luogo più accogliente per gli: inaugurata la nuovadell’Associazione, rinnovata grazie aieffettuati a gennaio, che l’hanno resa più sicura e confortevole per i sondalini che la frequentano praticamente ogni giorno. In un clima di convivialità e partecipazione, il sindaco Ilaria Peraldini, con gli assessori Luca Della Valle e Beatrice Arighi, si è unita al direttivo e ai membri dell’Associazioneper festeggiare l’importante traguardo. "Dopo diversi incontri e scambio di idee – ha detto Peraldini – abbiamo deciso di investire risorse per migliorare lache ci auguriamo possa essere vissuta sempre di più, con lo stesso spirito di accoglienza e calore che da sempre contraddistingue l’Associazione. Vogliamo continuare a valorizzare i luoghi di aggregazione, perché sono il cuore pulsante della nostra comunità".