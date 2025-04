L’uomo nell’ascensore il coltello le botte | così ho rischiato uno stupro nel mio condominio a Roma

Leggi su Open.online

«Non dormo più da quella sera. Non faccio altro che ripensare a quell’incubo. I medici volevano darmi più giorni di prognosi, ma io gli ho chiesto di poter tornare al lavoro il prima possibile». A parlare è Marta, una ragazza che abita non lontano da viale Marconi a. Domenica sera hadi essere violentatadelin cui vive. «Come tutte le sere, stavo tornando a casa dopo il turno al ristorante del Centro dove lavoro. Ero felice perché avevo staccato mezz’ora prima del solito e avrei avuto più tempo per godermi la passeggiata serale con il mio amato cane Orazio», racconta al Messaggero.L’ascensorePoi l’episodio: «Arrivata davanti casa, come sempre, mi sono guardata intorno prima di aprire il portone. Non c’era nessuno e stavo tranquilla. Sono entrata nell’androne del palazzo e ho chiamato l’ascensore.