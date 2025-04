Lanazione.it - Schermitori accusati di stupro. Ammessi alla giustizia riparativa

di Laura Valdesidi, il giudice Andrea Grandinetti ha detto sìprevista driforma Cartabia. Un via libera che ha fatto slittare la data della sentenza sul caso avvenuto in un hotel di Chianciano dal 17 giugno – era stato deciso di discutere l’abbreviato secco – a dopo l’estate. Al 4 novembre, per l’esattezza, quando il gup potrà prendere visione dell’esito del percorso riparativo compiuto dai due giovani imputati, Lapo Pucci, 20 anni, ed Emanuele Nardella. Un passaggio chiave. E non solo perché laviene per la prima volta concessa ed applicata dal tribunale di Siena (un solo caso in cui era stata chiesta in precedenza però non concessa) ma anche perché dà diritto ad uno sconto di pena in presenza di un’eventuale condanna.