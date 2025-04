Ilrestodelcarlino.it - Lavori di rafforzamento sul canale Muzza a Piumazzo

Proseguono a pieno ritmo idideldi, iniziati a fine dicembre. "A seguito delle criticità emerse - sottolinea il Comune - nella seconda parte dello scorso anno sull’abitato di questa frazione, aggravate dalle ripetute fasi alluvionali che hanno colpito il territorio, si era resa necessaria una risposta immediata e decisa. L’Amministrazione comunale, lavorando a stretto contatto con la Protezione Civile e i tecnici della Regione, aveva valutato le problematiche pianificando un intervento di somma urgenza fondamentale per migliorare la sicurezza idraulica della zona e prevenire il ripetersi di situazioni che hanno causato più di qualche disagio. L’intervento sul– proseguono dal Comune - si sviluppa in tre fasi. In un primo momento (che è attualmente in corso d’opera) isi concentrano sulla pulizia dell’alveo, in particolare nella zona prospiciente il, eliminando eventuali ostruzioni, detriti e ogni altro elemento che possa compromettere il regolare deflusso delle acque.