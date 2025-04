Liberoquotidiano.it - L'Europa ci scippa le banche

Leggi su Liberoquotidiano.it

C'era una volta il salotto della finanza, era rappresentato da Mediobanca e dalle tre “Bin”, ledi interesse nazionale (Banca Commerciale Italiana, Credito Italiano e Banco di Roma), che usavano la leva del denaro tenendo conto delle ragioni del mercato e di quelle dello Stato. Era un equilibrio necessario, faceva parte del dna di queste istituzioni finanziarie, era lo scopo della loro attività. Questo equilibrio è saltato da tempo, la polverizzazione del capitale delle società finanziarie ha finito per travolgere perfino i diritti dei soci, per cui ci troviamo di fronte al paradosso che l'investitore - colui che “mette i soldi” - finisce in minoranza e sta a guardare il “manager” che decide tutto. Ricordo bene che Enrico Cuccia diceva che «le azioni si pesano, non si contano», ma un capitalismo senza “padroni” era per lui inconcepibile, così anche per il suo successore, Vincenzo Maranghi e questo, naturalmente, valeva anche per il re dell'industria italiana, Gianni Agnelli, che conosceva bene l'arte del “pesare” (i voti in assemblea) ma restava padrone -imprenditore, per questo il suo manager, Cesare Romiti, non governava l'azienda senza aver consultato l'Avvocato.