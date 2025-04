Ilfoglio.it - Nella Giornata mondiale dell’autismo l’AI diventa un po’ più umana

Al direttore - Dopo le gravissime parole di Giuseppe Conte che invitano gli ebrei a prendere le distanze da Israele, da qualche giorno c’è la polemica intorno alla vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno, colpevole di aver incontrato nel pieno delle sue funzioni istituzionali un’associazione di riservisti ed ex militari israeliani sul tema dell’antisemitismo. Trovo grave che il Partito democratico con un comunicato stampa abbia appoggiato questa gogna mediatica. Tra i firmatari della nota di biasimo c’è anche Laura Boldrini che in passato ha incontrato Mohammad Hannoun, leader di un’associazione che difende Hamas, che non sostiene il diritto d’Israele a esistere e quindi la formula due popoli due stati. Secondo articoli di stampa, il dipartimento di stato americano lo riterrebbe da molti anni essere il referente dell’organizzazione terroristica in Italia e in Europa.