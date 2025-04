Bergamonews.it - A chi serve il risiko bancario in Italia

Il mercatono non assisteva da decenni a un consolidamento così vivace, soprattutto in un settore come quellodefinito proverbialmente una foresta pietrificata. Non era mai successo che tanti progetti di integrazione fossero in cantiere contemporaneamente e che la strada scelta fosse quella dell’Opa/Ops non concordata e quindi potenzialmente ostile.Ci sono alcune considerazioni da fare su quelle in campo, ma prima vediamo sinteticamente le varie operazioni in corso.Su Unicredit – BancoBpm il pallino del gioco è in mano al ceo di UniCredit che, forte di una capitalizzazione di Borsa di circa 60 miliardi, ha in mano le carte decisive per conquistare il più piccolo BancoBpm (10 miliardi di valore pre-Opa). Date le diverse dimensioni dei due gruppi, è una partita che Unicredit non può permettersi di perdere.