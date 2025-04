Bergamonews.it - Mise a segno tre rapine, un furto e un’estorsione a minorenni: condannato a 6 anni

Bergamo. Una serie di, unaggravato e, tutti commessi in Val Seriana tra il 2017 e il 2018 a ddi. Per questi fatti F.D., albanese oggi 27enne, residente a Leffe ma domiciliato a Gazzaniga, ha rimediato una condanna a 6e una multa di 2500 euro.Rapinava giovani di contanti e telefonini, prevalentemente nella zona della stazione dei pullman, spesso usando violenza se il malcapitato tentava di opporsi alle sue richieste.Le parti offese hanno raccontato quanto loro accaduto nell’udienza di martedì 1 aprile. L’episodio più grave che il pm Emanuele Marchisio ha contestato all’imputato, a processo con un complice che è stato assolto perché non identificato con certezza, è una rapina in concorso risalente al 13 maggio 2018. La vittima, allora 17enne, ha spiegato: “Ero in stazione a Bergamo e mi si sono avvicinati tre ragazzi.