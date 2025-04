Ilrestodelcarlino.it - Ex colonia Veronese, nell’accordo i parcheggi e i Giardini al Mare

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il consiglio comunale ha approvato l’accordo di programma pubblico e privato per il recupero dell’ex, dove nel 2013 venne ricavato il Grand Hotel Da Vinci. Il Comune e la famiglia Batani hanno rimodulato l’originario accordo di programma sottoscritto da Comune, Provincia e Regione nel dicembre 2004, che prevedeva la trasformazione dellain hotel, il recupero dei villini e la realizzazione di uno frontedi 3.700 metri quadrati. Con la nuova rimodulazione, Comune e privati concordano un nuovo assetto delle opere pubbliche e una diversa dislocazione delle superfici private originariamente approvate pari a circa 7.600 metri quadrati. La novità più interessante è che saranno completati ial(nella foto) da via Montegrappa fino al porto canale, con la realizzazione di una nuova area dio in via del Tennis, oltre alla riqualificazione delo di 2.