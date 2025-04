Ilgiorno.it - Fuga in auto contromano. Bloccati dalla polizia con mezzo chilo di droga

Prosegue l’attività di contrasto allo spaccio dinel territorio varesino, con arresti e sequestri di sostanza stupefacente. L’altro giorno è stato arrestato dagli agenti delladi Stato di Varese un giovane straniero di 25 anni per detenzione di cocaina e resistenza a pubblico ufficiale. Il ragazzo era in compagnia di un connazionale minorenne di 17 anni, che è stato indagato in stato di libertà; entrambi hanno precedenti penali. L’arresto è avvenuto dopo che la Squadra Mobile di Varese ha ricevuto alcune segnalazioni sulla presenza sospetta di un’, risultata presa a noleggio, che si aggirava nella zona di Besozzo e Gemonio. A quel punto i poliziotti hanno avviato un’attività di controllo, operazione che è stata possibile grazie ai servizi di prevenzione e repressione dei reati predatori con l’impiego divetture “civetta“.